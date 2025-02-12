Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер: Западу нужно обсудить отмену санкций против РФ

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Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что для урегулирования украинского кризиса Западу необходимо обсудить отмену антироссийских санкций. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Politico.

Ишингер подчеркнул, что процесс завершения конфликта на Украине будет довольно сложным и длительным.

"Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность – все это нужно будет обсуждать", – подчеркнул экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены интересы российской стороны, но не за счет интересов других. По его словам, устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу.