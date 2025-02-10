Лавров: устранение первопричин украинского конфликта откроет путь к его концу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на выступлении по поводу Дня дипломатического работника.

"Украинский кризис имеет глубокие первопричины. О них мы не устаем говорить, устранение которых настойчиво требуем и будем добиваться результата", – цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, необходимо ликвидировать угрозы безопасности РФ, которые происходят посредством расширения НАТО на восток, направленности киевского режима на уничтожение русских языка, культуры, СМИ и православия.

Также Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены интересы РФ, но не за счет интересов других.

"Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен", – обратил внимание министр.

9 февраля американский президент Дональд Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. В настоящее время возникает много разных коммуникаций по различным каналам, отметил он.