Постпред РФ при ООН: Россия открыта к контактам c США по Украине

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Москва открыта к контактам с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат сделал акцент на том, что одного желания мало, возможность контактов будет зависеть от дальнейших решений администрации американского лидера Дональда Трампа.

При этом The New York Post пишет, что Трамп уже заявил о состоявшемся разговоре с Владимиром Путиным по телефону на тему Украины. Однако на официальном уровне эту информацию пока не подтвердили.

Коммуникации с американской стороной ведутся по разным каналам, прокомментировал новость о телефонных переговорах официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не стал опровергать или подтверждать публикацию.

