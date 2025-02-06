Спецпосланник США Келлог: надо учитывать мнения всех сторон для урегулирования на Украине

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План по урегулирования украинского конфликта должен учитывать мнения всех сторон. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Как только нам удастся перейти к обсуждениям лицом к лицу, можно поработать и над уступками", – уточнил американский политик.

Тем временем Анкара рассчитывает увидеть конкретные инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта до июня, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, страна будет наблюдать за предложениями президента Штатов Дональда Трампа. Администрация американского президента занимается сбором данных по этой теме для принятия определенных решений, добавил он.

В свою очередь, Трамп заверял, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с РФ и Украиной об урегулировании конфликта. Он выразил надежду, что боевые действия закончатся в недалеком будущем.