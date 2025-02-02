Reuters: Трамп обсуждает побуждение Киева к выборам для перемирия с Москвой

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Команда американского лидера Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести выборы президента в рамках перемирия с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

В материале отметили, что данный вопрос обсуждался спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом и другими чиновниками администрации президента США.

По информации источников, команда Трампа также обсуждает, нужно ли добиваться первоначального прекращения огня до заключения более постоянной сделки.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме подчеркнул, что США ведут очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.

До этого лидер Штатов говорил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

В свою очередь, Путин заявил, что ему с Трампом "лучше встретиться".

Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече.

