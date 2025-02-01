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Украинское руководство с приходом к власти в Соединенных Штатах президента Дональда Трампа возобновило попытки добиться использования замороженных активов РФ для финансирования поставок оружия. Об этом рассказала газета The Washington Post (WP).

По информации издания, украинские власти пытаются "получить доступ к миллиардам долларов замороженных российских активов, надеясь убедить Трампа переломить сопротивление в Европе". Как утверждают журналисты, Киев рассчитывает, что альтернативный источник средств на поставки оружия сможет заинтересовать американского президента, который сейчас стремится прекратить зарубежную помощь.

При этом газета подчеркивает, что данные попытки украинские чиновники предпринимают, "продолжая терять территории по линии фронта". По мнению издания, использование замороженных активов РФ "имеет мало шансов на успех без более широкой поддержки в Европе". Кроме того, Берлин и Париж все еще выступают "категорически против конфискации" российских активов.

Ранее российский МИД назвал грабежом решение США о выделении Украине кредита с использованием замороженных активов России. Речь шла о 20 миллиардах долларов, которые выдавались украинской стороне под гарантии доходов от управления замороженными российскими активами.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Ответные шаги будут приняты после того, как западные государства совершат недружественные действия.

