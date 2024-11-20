Силуанов заявил о планах России использовать замороженные активы Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Ответные шаги будут приняты после того, как западные государства совершат недружественные действия, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью "России-1".

"Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов", – уточнил министр.

Ранее агентство AFP заявляло, что страны G7 договорились выделить 50 миллиардов долларов Украине до конца года за счет активов России. Однако еще предстоит разработать схему, гарантирующую законность подобного выделения денег.

При этом Владимир Путин отмечал, что конфискация российских активов и валютных резервов западными странами не останется безнаказанной.