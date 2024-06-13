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AFP: G7 одобрила выделение Киеву 50 миллиардов долларов за счет активов РФ

Лидеры G7 одобрили выделение Украине 50 млрд долларов за счет российских активов

Фото: 123RF/kar881am

Страны G7 договорились выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов РФ до конца этого года. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его словам, теперь специалистам необходимо разработать схему, гарантирующую законность подобного выделения денег и его соответствия регламентам и финансовым возможностям всех сторон.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина получит первые 1,5 миллиарда евро доходов от российских замороженных активов в июле текущего года.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что достиг соглашения с французским лидером Эммануэлем Макроном касательно использования доходов от замороженных активов РФ для их передачи в помощь Киеву.

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