Британия выделит Украине новый пакет помощи на сумму до 309 млн долларов

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Великобритания предоставит Украине очередной пакет помощи на сумму до 309 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

В Лондоне уточнили, что данная помощь выделяется для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Киева.

Как ожидается, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о предоставлении новой помощи на предстоящем саммите стран G7 в Италии 13–15 июня.

Ранее в Белом доме заявили, что США и Украина подпишут соглашение о безопасности. Подчеркивалось, что Украина возьмет на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия, однако США не будут использовать свои войска для защиты Киева.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов России станут доступны Киеву в июле 2024 года.