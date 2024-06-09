Reuters: Байден и Макрон достигли соглашения по использованию замороженных активов РФ

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Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по вопросу об использовании доходов от замороженных российских активов для их передачи в помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

"Речь идет о гораздо большем, чем просто об Украине. Вся Европа окажется под угрозой, но мы не собираемся позволить этому случиться. США твердо поддерживают Украину, своих союзников и Францию", – завил лидер Штатов.

Ранее в Белом доме сообщили, что прибыль от российских активов должна применяться в целях оказания Украине помощи исключительно "в соответствии с международным правом и правовыми системами обеих стран".

До этого заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что на саммите G7, который состоится в июне, планируется представить несколько вариантов использования замороженных активов России в целях поддержки Киева. Он уточнил, что именно от этого решения глав стран G7 будет зависеть судьба суверенных российских активов.