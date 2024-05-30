Bloomberg: на саммите глав G7 представят ряд опций использования активов РФ для Украины

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На предстоящем в июне в Италии саммите G7 будет представлено несколько вариантов использования замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.

"Министр (финансов США Джанет. – прим. ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне", – заявил он.

По словам Адейемо, именно от решения глав государств G7 будет зависеть, как страны Запада станут использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Киева.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года. По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, к июлю доходы от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву составят порядка трех миллиардов евро.