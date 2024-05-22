Постпредство РФ: Евросоюзу придется вернуть украденные у России активы

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Евросоюзу придется рано или поздно вернуть России все украденные у нее активы. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Он отметил, что последствия конфискации российских активов однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе и для европейской зоны, экономики стран – членов блока, а также инвестиционного климата.

"Предсказуемо только одно: рано или поздно еэсовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное", – приводит ТАСС слова Логвинова.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.

Уточнялось, что цели финансирования от доходов, полученных от замороженных активов России, будут пересматриваться ежегодно. Первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года.

