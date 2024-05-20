FT: США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ

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США вынуждают страны G7 выделить Киеву кредит под залог в виде доходов от конфискованных российских активов до того, как на пост президента может вернуться Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

По информации издания, эту идею обсудят в июне на саммите "Большой семерки". Если ее поддержат, то Украина получит примерно 50 миллиардов долларов, которые смогут частями выплачивать уже этим летом.

В материале уточнили, что некоторые страны "Группы семи", которые ранее были против подобного, под давлением США начали менять свою позицию. Так, это предложение уже якобы поддержали Канада и Великобритания, а думают над ним Франция, Германия, Италия и Япония.

Ранее эстонский парламент принял закон, который легализует использование российских активов, замороженных в республике, в целях восстановления Украины. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал это решение "откровенным грабежом нашей страны" и предложил ответить использованием авиационного комплекса "Кинжал" для точечного ракетного удара по точкам принятия подобных решений.

До этого СМИ писали, что США и Евросоюз не могут прийти к единому мнению по вопросу замороженных активов РФ. При этом, по данным журналистов, идеи полной конфискации придерживались Лондон и Вашингтон, тогда как часть членов Евросоюза, Япония, Саудовская Аравия и Индонезия выступили против этого.

