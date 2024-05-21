ЕС: прибыль от замороженных активов РФ будут изымать раз в два года

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Цели финансирования от доходов, полученных от замороженных активов России, будут пересматриваться ежегодно. Первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно его данным, депозитарии будут перечислять в бюджет ЕС прибыль от замороженных российских активов раз в два года. Из них в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине будут направлять 90%. Еще 10% – на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины.

В Совете ЕС уточнили, что депозитарии смогут оставлять себе 10% от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками.

21 мая страны Евросоюза одобрили план по использованию доходов от замороженных активов ЦБ РФ для вооружения Украины. Из трех миллиардов евро в этом году 90% пойдет на нужды украинских ВС.