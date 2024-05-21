Глава МИД Бельгии: к июлю Киеву будут доступны 3 млрд евро от активов РФ

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Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что после утверждения решения об использовании доходов от замороженных активов РФ на военную помощь Киеву уже к июлю будут доступны порядка трех миллиардов евро. Об этом пишет РИА Новости.

Лябиб на заседании Совета ЕС по общим вопросам отметила, что была проделана долгая работа, которая поможет Украине получить доступ к важному финансированию.

Ранее парламент Эстонии принял закон, который легализует использование российских активов, замороженных в республике, в целях восстановления Украины.

До этого директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что планы Запада по использованию замороженных активов РФ в качестве поддержки Украины могут серьезно повлиять на мировую валютную систему.

