ЕК: первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ произойдет в июле

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Совет ЕС анонсировал первое изъятие у европейских банков доходов от замороженных активов РФ в июле. Об этом сообщила Еврокомиссия.

"Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год", – передает ТАСС заявление ЕК.

До этого в Еврокомиссии заявили, что цели финансирования от доходов, полученных от замороженных активов России, будут пересматриваться ежегодно, а первый пересмотр пройдет до 1 января 2025 года. При этом 90% из них будут направлять на военную помощь Украине, оставшиеся 10% – на европейские программы по ее восстановлению.