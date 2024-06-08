Байден и Макрон поддержали усилия по использованию прибыли от замороженных активов РФ

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США и Франция выступили в поддержку усилий в рамках Евросоюза и G7 по использованию прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине. Об этом сказано в совместном заявлении глав двух государства Джо Байдена и Эммануэля Макрона по итогам их встречи, сообщает "Интерфакс".

"Президенты привержены поддержке усилий в рамках ЕС и G7 по использованию прибыли от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины", – сказано в документе, который был опубликован на сайте Белого дома.

Также в данном заявлении указано, что прибыль от российских активов должна применяться в целях оказания Украине помощи исключительно "в соответствии с международным правом и правовыми системами обеих стран".

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что на саммите G7, который состоится в июне, планируется представить несколько вариантов использования замороженных активов России в целях поддержки Киева. Он уточнил, что именно от этого решения глав стран G7 будет зависеть судьба суверенных российских активов.

