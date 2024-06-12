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США и Украина подпишут соглашение о безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Документ, согласно заявлению Вашингтона, лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский могут подписать уже 13 июня, после встречи в Италии.

Подчеркивается, что Украина возьмет на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия, однако США не будет использовать свои войска для защиты Киева. Также соглашение не предусматривает использование американских войск на территории страны, подчеркнули журналисты.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России, разместив в своем телеграм-канале карту с Украиной в составе российского государства. На видео территория страны вписана в границы РФ и спустя время она постепенно заполняется изображением триколора.

