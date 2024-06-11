Глава ЕК заявила, что 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут доступны Киеву в июле

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов России станут доступны Киеву в июле 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, 90% из этих средств направят на оборону, 10% – на восстановление. На саммите Большой семерки обсудят, как предоставить возможность Украине быстрее и в большем объеме воспользоваться деньгами от иммобилизованных доходов от российских активов. Глава ЕК рассказала об этом во время выступления на форуме по восстановлению Украины в Берлине.

Урсула фон дер Ляйен дополнила, что Евросоюз выплатит Киеву 1,9 миллиарда евро до конца июня в рамках финансирования по программе в 50 миллиардов евро на три года. ЕС также передаст Украине тысячу электрогенераторов и тысячу солнечных батарей для децентрализованной генерации электричества с целью обеспечения устойчивости ее энергосистемы.

Ранее президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по вопросу об использовании доходов от замороженных российских активов для их передачи в помощь Украине.