Песков: ФРГ пытается угодить ЕС и США заявлениями о войне с РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Заявления Германии о подготовке к войне с РФ связаны с желанием угодить Евросоюзу и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, в рамках такого дефицита Берлин старается наперегонки.

"Представляете, как они разрываются? <…> Поэтому такая это их нелегкая позиция", – добавил Песков.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ необходимо в ближайшие несколько лет успеть подготовиться к войне с Россией до 2029 года. По его словам, в этих целях Берлину необходимо уделить внимание обучению персонала, а также усилить материальную и финансовую составляющие. Актуальным Писториус также назвал возобновление обязательной военной службы для граждан ФРГ.

До этого сообщалось, что Писториус выступил со словами о том, что только Россия и Украина смогут решить вопрос о возобновлении переговоров, направленных на урегулирование конфликта. Он объяснил это тем, что Германия не относится к числу участников данного процесса.

