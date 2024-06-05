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ФРГ необходимо в ближайшие несколько лет успеть подготовиться к войне с Россией. Об этом высказался глава министерства обороны Германии Борис Писториус, сообщает немецкое издание Focus.

"Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне", – подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что в этих целях Берлину необходимо уделить внимание обучению персонала, а также усилить материальную и финансовую составляющие. Актуальным Писториус также назвал возобновление обязательной военной службы для граждан ФРГ.

Министр также подчеркнул, что победа России в украинском конфликте обойдется Берлину дороже, чем продолжение оказания военной и финансовой помощи Вооруженным силам Киева.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал в беседе с РИА Новости это заявление Писториуса, подчеркнув, что Россия будет готова раньше вне зависимости от того, к чему начнет готовиться Германия.

"Все эти высказывания рассчитаны только на то, чтобы подстегнуть своих вялых союзников на выделение помощи Украине и чтобы подтолкнуть собственные правительства на выделение денег на оборонно-промышленный комплекс, который их кормит", – поделился своим мнением парламентарий.

Ранее сообщалось, что Писториус выступил со словами о том, что только Россия и Украина смогут решить вопрос о возобновлении переговоров, направленных на урегулирование конфликта. Он объяснил это тем, что Германия не относится к числу участников данного процесса.

