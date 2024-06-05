Глава МО ФРГ: только Москва и Киев должны решать вопрос о переговорах

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Только РФ и Украина смогут решить вопрос о возобновлении переговоров, направленных на урегулирование конфликта, так как Германия не является участником этого процесса. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его брифинг транслировался телеканалом Phoenix.

"Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта", – объяснил он.

Писториус добавил, что сейчас долгом Германии является поддержка Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что будущие договоренности об урегулировании украинского конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности, учитывая "реалии на земле".

До этого Владимир Путин заявлял, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". По мнению российского лидера, западные страны пытаются представить свои желания по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества, однако такого у них не получится.

