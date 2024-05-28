Путин: в вопросе переговоров по Украине у Запада будто "ушей нет"

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В вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". Об этом заявил Владимир Путин.

"Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнеров, которые говорят, что Россия отказывается от переговоров. Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет, мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично", – сказал президент.

Между тем Путин заявил, что Россия готова продолжать переговоры по Украине. Страна никогда от них не отказывалась. Однако дальнейшие предложения в рамках переговорного процесса остаются неизвестными.

По мнению российского лидера, Запад пытается представить свои желания по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества, однако такого у него не получится. Путин также добавил, что Запад на самом деле не хочет договариваться с РФ, а пытается переломить ситуацию на поле боя.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что страны Запада хотят не допустить переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в США считают, что РФ в данный момент не заинтересована в мире на Украине, так как Москва выбрала "тропу войны".

