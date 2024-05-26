Зеленский отказался рассматривать вопрос о прекращении огня с РФ

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Украинский президент Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность достижения договоренностей с Россией о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Зеленского.

По словам украинского лидера, подобный шаг является опасным для Киева, поскольку прекращение огня якобы может быть использовано российской армией для усиления своих позиций.

Зеленский добавил, что данное соглашение имело бы смысл, если бы войска находились на линии границ.

Ранее Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины закончилась. Путин подчеркнул, что сейчас открыт вопрос, с кем вести переговоры по Украине.

До этого издание Reuters сообщало, что Москва готова приступить к мирным переговорам с Киевом, если в ходе диалога будут установлены текущие линии фронта. По данным журналистов, РФ продолжит проведение спецоперации, если Украина и Запад проигнорируют данный посыл.