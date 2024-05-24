Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

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Легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин подчеркнул, что сейчас открыт вопрос, с кем вести переговоры по Украине. Российский лидер подчеркнул, что одной из целей конференции в Швейцарии является подтверждение спонсорами киевского режима легитимности Зеленского. Путин считает, что ответ на вопрос о легитимности украинских властей нужно искать в конституции страны. Также президент РФ заявил, что необходим юридический анализ. Путин подчеркнул, что сейчас имеются вопросы к политической и правовой системе Украины.

"Прежде всего думаю, что с позиции парламента, конституционного суда или каких-то других органов власти", – прокомментировал Путин.

Российский лидер добавил, что в настоящее время нужно узнать, какие органы власти могут быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут. Россия же в случае подписания мирных документов по Украине должна убедиться, что имеет дело с легитимными украинскими властями, утверждает российский лидер.

До этого Путин в ходе пресс-конференции заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине. По его словам, Россия никому не запрещала вести переговоры, в отличие от Запада, который ставил себе цель – победить Россию.

Путин также заявил, что возвращаться к переговорам по Украине можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне СВО. К переговорам можно вернуться, учитывая договоренности, достигнутые во время переговоров в Белоруссии и Турции. Путин подчеркнул, что переговоры должны быть возобновлены и основаны не на ультиматумах, а только на здравом смысле.