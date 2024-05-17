Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Владимира Путина.

Российский лидер сказал, что страна следит за тем, что происходит вокруг анонсированного мирного саммита по Украине в Швейцарии. Он указал, что Россия не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.

Однако, продолжил президент, российская сторона в отличие от украинской никогда не отказывалась от переговоров. Глава государства уточнил, что в 2022 году Киев вышел из переговорного процесса, опять обманув Россию. Путин подчеркнул, что РФ предстоит понять, с кем и как ей иметь дело, кому и в какой степени можно доверять.

Ранее российский президент заявил, что в данный момент планов по взятию Харькова нет. Также он отметил ежедневные результаты ВС РФ в боях на харьковском направлении и добавил, что российские военные двигаются строго по плану.

