Госдеп: ВСУ находятся в "невероятно отчаянном" положении

Фото: Shandyba Mykyta, Ukrainian 10th Mountain Assault Brigade "Edelweiss" via AP

В США признали критичность положения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная", – сказал Патель.

Однако он считает, что военная помощь Штатов может улучшить позицию ВСУ на поле боя.

Между тем, газета New York Times сообщает о плачевном состоянии украинской армии. По данным издания, командиры и солдаты отмечают тяжелую ситуацию на фронте, добавляя что Украина более уязвима, чем когда-либо с первых недель конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может потерять контроль над Харьковом, если не получит от Запада новый пакет вооружения. Позднее он обвинил "весь мир" в ситуации, сложившейся в Харьковской области.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты выделят Украине дополнительно 2 миллиарда долларов на военные нужды. По его словам, средства фонда поделят на три части: первая пойдет на предоставление Киеву вооружений "в кратчайшие сроки", вторую направят на восстановление и модернизацию украинского военно-промышленного комплекса, а третью – на приобретение военной техники у других стран.