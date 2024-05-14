Госсекретарь США назвал критическим для Киева нынешний этап СВО

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Ситуация для Украины в зоне боевых действий является критической, поэтому в ближайшие месяцы от Киева потребуется многое. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Киевском политехническом институте. Трансляцию его выступления он вел на сайте Госдепартамента США.

Как он утверждает, украинцы должны увеличить свои усилия, так как армия России готовит еще одно наступление на Харьков и на восток.

Кроме того, как считает Блинкен, страны Запада понимают, что уже не могут терять время при предоставлении военной помощи Украине, поэтому в скором времени ей передадут много вооружения.

"Через минуту после того, как конгресс одобрил огромный пакет помощи, президент США Джо Байден отправил на Украину боеприпасы и бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны", – заявил он.

Также госсекретарь уточнил, что другие партнеры планируют ускорить доставку военной помощи.

14 мая Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить с президентом Украины ситуацию на поле боя и воздействие нового пакета помощи, выделенного Вашингтоном. Госсекретарь, помимо обсуждения ситуации на фронте и поставок США, также вновь подчеркнул приверженность Вашингтона продолжать оказание помощи Киеву в конфликте.

