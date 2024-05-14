CNN: Киев в последние сутки сменил риторику и начал говорить о тактических успехах РФ

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Из-за активного наступления российских войск на нескольких направлениях в зоне СВО, ситуация для Украины ухудшается с каждым днем. Об этом сообщает телекомпания CNN.

В материале отмечается, что в последние 72 часа в Киеве для описания ситуации на фронте стали использовать фразы "продолжаются оборонительные бои" и "значительное ухудшение", что нетипично для украинских властей.

Телеканал отмечает, что ВС РФ не просто медленно наступают на одном участке, а "похоже, наступают в четырех, то есть по всей линии фронта". Автор статьи пишет, что наибольшую тревогу вызывает граница в районе Харькова, где ВС РФ взяли под контроль девять деревень, а темп продвижения российских сил "является самым быстрым" с первых дней спецоперации.

"Россия набирает обороты, каких не было с марта 2022 года, а Украина вынуждена признать, насколько плоха ее ситуация", – указано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за 11 мая ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов на севере Харьковской области – Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья. На следующий день российские войска освободили еще четыре пункта – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

