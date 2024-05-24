Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин сказал, что РФ всегда была за переговоры и никому не запрещала их вести, в отличие от стран запада, которые ставили себе цель – победить Россию, уточнил президент. Российский лидер добавил, что стамбульские договоренности в 2022 году устраивали украинскую и российскую стороны. Там были некоторые моменты, которые нужно было бы доработать, но подпись под этим документом означает, что Украину "это устраивало", отметил президент.

Президент РФ уточнил, что возвращаться к переговорам по Украине можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации. К ним нужно вернуться с учетом договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Белоруссии и Турции, а также исходя из реалий, которые сложились на земле. Россия к этому готова, подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что переговоры должны быть возобновлены и основаны не на ультиматумах, а на здравом смысле. Если до этого дойдет, то необходимо понять, с кем нужно и можно иметь дело, заключил президент РФ.

До этого Путин заявил, что Россия следит за тем, что происходит вокруг анонсированного мирного саммита по Украине в Швейцарии. Он дополнил, что РФ не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.