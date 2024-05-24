Путин: санкции против РФ формируют проблемы и возможности

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Санкции против РФ формируют некоторые проблемы и создают возможности для развития. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире – 16 тысяч разных", – напомнил он.

По словам российского лидера, западные рестрикции позволили РФ восстановить утраченные компетенции в области высоких технологий.

"Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем", – подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, создавать можно было бы наиболее эффективно, при этом объединяя общие усилия россиян. Одной из их важнейших задач он назвал поиск областей, направлений сотрудничества и формирование необходимой синергии.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены 27 мая обсудить и утвердить 14-й пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, новый санкционный режим в отношении России, нацеленный против физических и юридических лиц, будет назван именем Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

До этого японские власти расширили санкционные списки в отношении РФ, в очередной раз обвинив Москву в якобы поставках оружия из КНДР. По данным МИД Японии, ограничения коснулись одного физического лица и девяти юрлиц из России, а также двух юрлиц из Кипра.

