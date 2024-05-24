Япония ввела очередные санкции против РФ

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Власти Японии расширили санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив Москву в якобы поставках оружия из КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

По данным ведомства, под ограничительные меры подпали одно физическое лицо и девять юрлиц из России, а также два юрлица из Кипра.

Так, санкции были введены в отношении гендиректора государственной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимира Михейчика, а также самой компании. Кроме того, списки пополнили полигон Ашулук, командование военно-транспортной авиации РФ, ООО "Трансморфлот" и прочие организации.

Япония также ввела ограничения против кипрских компаний Azia Shipping и IBEX Shipping в рамках антироссийских санкций.

Ранее СМИ писали о том, что Евросоюз планирует дополнительно внести в черный список более 100 физических лиц в рамках 14-го пакета антироссийских санкций.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти планируют расширить список китайских компаний, в отношении которых введены санкции, из-за их поставок двойного назначения в Россию.

