Блинкен: США готовы ввести новые санкции против китайских компаний за помощь РФ

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Власти Соединенных Штатов Америки планируют расширить список китайских компаний, в отношении которых введены санкции, из-за их поставок двойного назначения в Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По словам Блинкена, на данный момент ограничения уже затронули около 100 китайских структур

"Мы продолжим делать это", – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената конгресса.

Однако он подчеркнул, что Штаты не видели, чтобы Китай поставлял России оружие для применения на Украине.

Ранее Блинкен пригрозил КНР последствиями за поддержку РФ. После него попытку отговорить Китай сотрудничать с Россией предпринял президент Франции Эммануэль Макрон. На что председатель КНР Си Цзиньпин "рассерженно" отреагировал. Уточняется, что глава КНР также якобы решительно выступил против критики отношений страны с Россией.

