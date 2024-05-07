NYT: Си Цзиньпина рассердила критика со стороны Запада из-за связей с Россией

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Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию не привела ни к каким результатам. Си Цзиньпин "рассержено" отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что во время переговоров в Париже лидеры стран поддержали призыв к "олимпийскому перемирию", однако Пекин не стал предпринимать никаких шагов для оказания давления на Москву в этом вопросе.

Глава КНР также якобы решительно выступил против критики отношений страны с Россией и подчеркнул, что против того, "чтобы этот кризис использовался, для того чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну".

Лидер Китая прибыл в Париж с визитом 5 мая. В ходе визита Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис, а также не является его стороной.

Он также заявил, что Китай выступит в поддержку проведения международной конференции по украинскому урегулированию, но лишь в случае, если за проведение подобной встречи выступят и Москва, и Киев.