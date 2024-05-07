КНР поддержит мирную конференцию, если за нее выступят и Москва, и Киев

Фото: ТАСС/ABACA/Blondet Eliot

Китай выступит в поддержку проведения международной конференции по украинскому урегулированию, если за проведение подобной встречи выступит и Москва, и Киев. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

"Мы выступаем за проведение, когда это будет возможно, международной мирной конференции, которую поддержат и Украина, и Россия", – сказал Си Цзиньпин во время своего визита во Францию.

Лидер КНР добавил, что на подобной конференции все стороны должны находиться в равных условиях, при которых можно будет "справедливо рассмотреть все варианты урегулирования".

Си Цзиньпин также призвал все заинтересованные стороны возобновить контакты и диалог, чтобы вернуть взаимное доверие.

Глава КНР прибыл в Париж с визитом 5 мая. В ходе визита Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис, а также не является его стороной и призвал к олимпийскому перемирию на период проведения Игр в Париже.