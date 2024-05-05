Новости мира: председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж

Политики обсудят Украину, возможность перемирия во время Олимпиады. Помимо этого, Си Цзиньпин собирается посетить Сербию и Венгрию.

В столице Испании сотни русскоязычных людей приняли участие в акции "Бессмертный полк". Шествие в Мадриде проводится уже в девятый раз.

"Бессмертный полк" в Турции собрал несколько сотен человек. Участники пронесли фотографии своих воевавших родственников, а также знамена и многометровое полотно георгиевской ленты.

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