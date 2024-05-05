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05 мая, 21:30

Политика

Новости мира: председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж

Новости мира: председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж

Новости мира: Макрон планирует обсудить с Си Цзиньпином перемирие во время Олимпиады

ВС РФ форсировали наступление на купянском направлении

Новости мира: выборы президента пройдут в Венесуэле менее чем через три месяца

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Российские военные саперы разминируют Авдеевку

Российская армия нарушила логистику донбасской группировки ВСУ

Новости мира: протестующие в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения

Новости мира: более двух тысяч поддерживающих Палестину человек задержали в США

Новости мира: в G7 не будут рассматривать конфискацию российских активов

Политики обсудят Украину, возможность перемирия во время Олимпиады. Помимо этого, Си Цзиньпин собирается посетить Сербию и Венгрию.

В столице Испании сотни русскоязычных людей приняли участие в акции "Бессмертный полк". Шествие в Мадриде проводится уже в девятый раз.

"Бессмертный полк" в Турции собрал несколько сотен человек. Участники пронесли фотографии своих воевавших родственников, а также знамена и многометровое полотно георгиевской ленты.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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