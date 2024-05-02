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Новости

02 мая, 14:45

Происшествия

Новости мира: более тысячи домов затопило в Бразилии из-за наводнения

Новости мира: более тысячи домов затопило в Бразилии из-за наводнения

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С 1 мая продолжается сильное наводнение на юге Бразилии. Осадки на границе с Уругваем вызвали многочисленные оползни, водой разрушены дороги и мосты, затопило больше тысячи жилых домов. В результате шторма погибли не менее восьми человек, еще 18 пропали без вести.

Китай отказался от переговоров с США по ядерному оружию. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Госдеп США. Никакого согласия на новую встречу американцы не получили. Ранее Белый дом предлагал усилить взаимодействие Китая и США по контролю за нераспространением ядерного оружия, а также наладить систему оповещений о тестировании баллистических ракет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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