Фото: пресс-служба Совета Федераций

По итогам СВО необходимо осудить на трибунале тех, кто виновен в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла в 2014 году. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Она считает, что виновные должны понести справедливое наказание. Кроме того, по ее словам, нужно оценить бездействие и молчание европейских и мировых институтов, которые не стали акцентировать внимание на происшествии в Доме профсоюзов.

Матвиенко также указала, что для объективного расследования трагедии нет преград, так как есть свидетели этого инцидента и видеозаписи, на которых зафиксированы лица преступников. Она добавила, что пока объективного расследования не было по причине нежелания со стороны Украины.

В 2014 году в Доме профсоюзов укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что ее виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что причастные к трагедии до сих пор не найдены и никто на Украине не занимается их поисками. При этом Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением.

