Путин пообещал найти и покарать виновных в трагедии в Одессе

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Фото: AP/TASS/Sergei Poliakov
Владимир Путин заявил, что власти России найдут и покарают виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом он рассказал в ходе своего телеобращения к россиянам.
Как отметил президент страны, украинские радикалы организовали террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. В результате по городам Украины прокатилась волна погромов, насилия и громких убийств.
"Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов", – сказал Путин.
Он отметил, что виновные в данном преступлении до сих пор не найдены. Кроме того, на Украине никто не занимается расследованием случившегося.
"Но мы знаем их (виновных. – Прим. ред.) поименно и сделаем все, чтобы их покарать: найти и предать их суду", – пообещал Путин.
Ранее Украина сочла Россию незаинтересованной в выяснении причины трагедии в Одессе. В Киеве подчеркнули, что Россия оказала препятствие следствию, отказав Украине в выдаче бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи.
Также в украинском МИДе добавили, что Россия якобы "настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами" во время переговоров об обмене пленными в сентябре-декабре 2019 года.
2 мая 2014 года в ходе столкновения противников и сторонников "Майдана" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование дела до сих пор не завершено.
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