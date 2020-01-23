Депутат ГД от Крыма заявил о готовности "действовать жестко" при провокациях

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Российские "силовики готовы к провокациям" со стороны Украины и намерены "действовать жестко", об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в эфире ИА "НСН".

Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что крымские татары планируют пересечь границу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. Кроме того, он не исключил и силового сценария развития событий.

В ответ на это Бальбек напомнил, что несколько лет назад их аналогичные намерения были пресечены. Поэтому, по мнению депутата Госдумы, теперь Чубаров и его сподвижники вряд ли реально станут переходить "красную черту", а их заявления делаются только для прессы.

"И теперь практически все митинги выражаются лишь в заявлениях для прессы. Иногда собираются "люби друзи" где-нибудь в районе украинского пограничного поста, чтобы пообещать "вот-вот выступить на Крым", но, как правило, от слов к делу не переходят. Конечно же, сегодня на границе силовики готовы к провокациям. Если понадобится, они будут действовать жестко. Но думаю, что "таблеток храбрости" на весь меджлис (запрещенная на территории РФ организация) не хватит, а одиночки испытывать свою судьбу тоже не станут. Так что ждут нас опять маловразумительные заявления по ту сторону границы через мегафон и обещания, что вот-вот Крым станет вновь украинским", – отметил Бальбек.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации также прокомментировали заявление главы запрещенной на территории РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова о проведении "марша на Крым" на Украине, назвав его очередной провокацией.