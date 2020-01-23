Депутат ГД от Крыма заявил о готовности "действовать жестко" при провокациях

23 января, 15:34
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российские "силовики готовы к провокациям" со стороны Украины и намерены "действовать жестко", об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в эфире ИА "НСН".
Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что крымские татары планируют пересечь границу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. Кроме того, он не исключил и силового сценария развития событий.
В ответ на это Бальбек напомнил, что несколько лет назад их аналогичные намерения были пресечены. Поэтому, по мнению депутата Госдумы, теперь Чубаров и его сподвижники вряд ли реально станут переходить "красную черту", а их заявления делаются только для прессы.
"И теперь практически все митинги выражаются лишь в заявлениях для прессы. Иногда собираются "люби друзи" где-нибудь в районе украинского пограничного поста, чтобы пообещать "вот-вот выступить на Крым", но, как правило, от слов к делу не переходят. Конечно же, сегодня на границе силовики готовы к провокациям. Если понадобится, они будут действовать жестко. Но думаю, что "таблеток храбрости" на весь меджлис (запрещенная на территории РФ организация) не хватит, а одиночки испытывать свою судьбу тоже не станут. Так что ждут нас опять маловразумительные заявления по ту сторону границы через мегафон и обещания, что вот-вот Крым станет вновь украинским", – отметил Бальбек.
Ранее стало известно, что в Совете Федерации также прокомментировали заявление главы запрещенной на территории РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова о проведении "марша на Крым" на Украине, назвав его очередной провокацией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: