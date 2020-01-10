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Политика

17:18

МИД РФ вернул Украине без рассмотрения ноту протеста по посещению Путиным Крыма

политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Министерство иностранных дел России вернуло украинской стороне ноту протеста по посещению Владимиром Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов РФ, сообщает ТАСС.

Уточняется, что это обращение министерство вернуло без рассмотрения из-за отсутствия оснований для протеста.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что президент России и другие официальные лица страны не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации.

Также в МИД призвали "украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя России".

Накануне Владимир Путин с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и свыше 40 летательных аппаратов ВКС России.

Ранее президент РФ назвал дату начала регулярных ж/д перевозок товаров через Крымский мост. Российский лидер отметил, что это положительно повлияет на снабжение крымского рынка.

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