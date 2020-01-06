Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 миллиона туристов. Такие показатели установили новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.
Как отмечается, показатель посетивших Крым туристов в этом году выше на 9,3%, чем в 2018 году. Глава республики отметил, что 57% людей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
По его словам, среди иностранных туристов лидерами стали жители Украины (1,1 миллиона человек). Аксенов на этот счет заявил, что такие показатели говорят о неком "народном голосовании граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма"
Кроме того, еще порядка 20% туристов прибыли из Белоруссии, 11% – из Казахстана и 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана.
Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Он поехал на поезде из Керчи в Тамань.
Первый пассажирский поезд Москва – Симферополь прибыл в пункт назначения утром в четверг, 26 декабря. В пути он находился 33 часа.
Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2019 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.
Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему будут проезжать 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года. Согласно его результатам, большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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