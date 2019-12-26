Первый пассажирский поезд из Москвы прибыл в Крым

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Первый пассажирский поезд Москва – Симферополь прибыл в пункт назначения в четверг утром, передает "Интерфакс".

Поезд "Таврия" выехал из российской столицы в 23:45 по московскому времени 24 декабря с Казанского вокзала. Путь длиной 2 009 километров занял 33 часа. Состав проехал по железнодорожной части Крымского моста. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

Состав из 16 двухэтажных вагонов СВ и купе торжественно встретили в Симферополе.

25 декабря в Крым прибыл первый пассажирский поезд, который выехал из Санкт-Петербурга.

По словам генерального директора компании-перевозчика по железнодорожной части Крымского моста "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова, на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тысяч билетов.

Президент РФ Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Состав, в котором находился глава государства, проследовал из Керчи в Тамань.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

