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Политика

20:04

Депутат отреагировал на критику ЕС пуска ж/д сообщения по Крымскому мосту

политика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украина не может рассчитывать на что-то большее от ЕС, кроме как на "поддакивание" по поводу Крыма, заявил депутат Госдумы Руслан Бельбек, комментируя позицию Евросоюза относительно железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

"Заявление ЕС я бы назвал движением по инерции. Все уже если не признали, то смирились с российским статусом Крыма, но еще продолжают, обманывая самих себя, называть его украинским", – цитирует парламентария ИА "НСН".

Бельбек уверен, что подобные голословные высказывания являются новым форматом поддержки Украины. По его мнению, ЕС не желает давать денег и оружие, и "остается лишь поддакивать официальному Киеву в вопросах, касающихся Крыма".

В свою очередь член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков обвинил страны Запада в "штамповке" подобных обвинений десятками, при этом понимая, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях.

Ранее в службе внешних связей Евросоюза раскритиковали запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту без согласия Киева. В ЕС назвали это "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также там отметили, что сама конструкция моста "ограничивает проход судов".

23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать на поезде за 43,5 часа, из Москвы в Симферополь – за 33.

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