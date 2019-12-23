Как открывали железнодорожное движение по Крымскому мосту

23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, лично отправившись на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. По прибытии он поздравил специалистов, участвовавших в реализации проекта с 2014 года. Вспоминаем, как проходило строительство Крымского моста, и рассказываем интересные факты о нем.

Самый длинный мост в России

Крымский мост является самым длинным в России и Европе: его протяженность составляет 19 километров. Он соединяет Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. По сути, конструкция моста представляет собой две параллельные дороги – железнодорожную и автомобильную. При этом последней автомобилисты пользуются еще с мая 2018 года.

Первым по автомобильной части моста за рулем КамАЗа проехал Владимир Путин. Глава государства также открыл железнодорожное движение, лично преодолев расстояние от Керчи до Тамани на рельсовом автобусе. Часть пути президент провел в кабине машиниста. "Красавец, а не мост", – так Путин отозвался о сооружении.

Строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив завершилось 18 декабря 2019 года. По прогнозам экспертов, уже в 2020 году число пассажиров, приезжающих в Крым на поезде, составит порядка 3 миллионов человек. К 2025 году поток может вырасти до 5 миллионов человек.

Все по расписанию

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала. Он будет в пути чуть больше 43 часов. А поезд из Москвы в Симферополь отбудет 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала. Время в пути до места назначения займет около 33 часов. Что примечательно, стоимость проезда в вагоне купе из столицы в Крым стартует от 2966 рублей, в СВ – от 9952 рублей.

Еще одна интересная деталь – встречать и провожать поезда будут известными композициями. В Симферополе это будет песня "Мой Симферополь – ворота Крыма" композитора Леонида Хейфеца-Поляковского. Эта песня в год 200-летия Симферополя (1984-й) была признана лучшей в городе. В Севастополе поезда будут встречать гимном города "Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели. Из Крыма пассажиры будут отправляться с вокзалов под марш "Прощание славянки".



На самом Крымском мосту поезда будут встречать с подсветкой в цветах российского триколора. Для этого на своде арки и опорах под ней установлены светильники с соответствующими светодиодами. Арка на автодороге будет светить синим, на железной дороге – красным, а опоры и вертикальные конструктивные элементы арок – белым.

"Умный" мост

При строительстве железнодорожной части моста использовалось множество технических новинок и "умной" автоматики. На станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная, Новый парк оборудуют посты электрической централизации. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.

Всего на керченском берегу установлено более двух тысяч единиц современного оборудования. Это различные микропроцессоры, интеллектуальные контролеры и путевые приемники. Технический центр отвечает за работу 18 стрелочных переводов, 26 диагональных светофоров, 62 рельсовых цепей в парке путей станции Керчь-Южная, Новый парк. Благодаря умным технологиям удастся, например, избежать случайного перевода стрелок и отправления поезда на неверный путь.

Кроме того, на железной дороге через Керченский пролив установлены 158 путевых ящиков с оборудованием, уложено более 500 километров линий связи и сигнализации, централизации и блокировки.

Крымское вино за билет

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Пассажиры из первых поездов, которые прибудут 25 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь и 26 декабря из Москвы в Симферополь, будут встречены по-особенному. На вокзале в Симферополе их поприветствуют первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Кроме того, представители Ассоциации российских силачей планируют установить рекорд России и вручную отбуксировать железнодорожный состав на 20 метров. Это будут два локомотива и 12 пассажирских вагонов общим весом более 800 тонн.

Еще один подарок приготовили для первых пассажиров два известных крымских винзавода. По билету с датой выезда на поезде можно будет посетить экскурсию с дегустацией по их предприятиям и винным подвалам.