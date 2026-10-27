Эксперт Абасов: разлив нефти у берегов ОАЭ не повлияет на отдых большинства туристов

Российские туристы получили в ОАЭ закрытые пляжи и нефтяной запах от воды место роскошного отдыха, сообщают СМИ. С чем связано произошедшее и повлияет ли ситуация на турпоток, разбиралась Москва 24.

Опасный заплыв

Фото: телеграм-канал Baza

Российские туристы столкнулись с закрытыми пляжами и нефтяным загрязнением морской воды во время отдыха в ОАЭ. Причем стоимость путевок составила сотни тысяч рублей: пара отдыхающих сообщила телеграм-каналу Baza, что за 8 ночей в отеле Hampton by Hilton Marjan Island они заплатили 312 тысяч. Однако, по словам путешественников, после купания возле их гостиницы у некоторых туристов началась кожная сыпь.

На следующий день заходить в воду уже запретили, причем сразу в нескольких отелях. Отдыхающие опасаются, что отпуск может быть испорчен, а компенсацию никто не выплатит.

Это не единственный случай жалоб на необычные симптомы после заплыва. Как рассказали другие туристы, в Рас-эль-Хайме после купания у части людей появились красные пятна, а затем – множество белых прыщей. При этом зуда сыпь не вызывала, а самочувствие оставалось нормальным.

Происходящее на курортах ОАЭ связывают с утечкой топлива, которая возникла после атаки на танкер GEM NO.2 вблизи Ормузского пролива 9 октября. По данным СМИ, нефтяное пятно растянулось более чем на 35 километров. Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ сообщило, что оперативно приступило к локализации разлива.

Вместе с тем член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян заявил журналистам, что сведения о сыпи у российских туристов в ОАЭ пока не находят подтверждения.





Артур Мурадян член правления Российского союза туриндустрии Данных от страховых компаний у нас нет.

Как объяснил Москве 24 академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев, то, насколько затянется ситуация с топливом и как долго ее будут локализовать, зависит от реакции властей. Эксперт уточнил, что речь идет в том числе о возведении боновых заграждений на воде, которые помогают сдерживать распространение загрязнения.





Артем Акшинцев член экспертного совета Президентского фонда природы На длительность процесса влияет и состав нефтепродуктов в танкере. Сейчас сложно назвать точные сроки: для адекватного сравнения необходимо понимать, что именно попало в окружающую среду. А еще сколько летучих соединений оказалось в атмосфере, а тяжелых фракций – осядет на дно. И, конечно, какое количество останется на поверхности – именно то, что легче всего собрать.

В целом подобные разливы в прибрежных зонах, как правило, приводят к выносу нефтепродуктов на побережье. Начинают страдать местные экосистемы – гибнут водоплавающие птицы, наносится ущерб прибрежной инфраструктуре, заявил Акшинцев.

"Туристам рекомендуется не купаться в такой воде и пересматривать планы на отдых. Нефть попадает на берег, а нефтепродукты вызывают негативные респираторные реакции и кожные заболевания при контакте. Прямое взаимодействие с ними крайне негативно для организма, особенно у ослабленных пациентов", – рассказал он.

Если на поверхности воды видна радужная пленка или ощущается характерный запах, похожий на тот, что доносится с заправок, нужно срочно покинуть зону и не заходить в воду, предупредил специалист.

Локальные уборки

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS

В свою очередь, стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов объяснил Москве 24, что ситуация с разливом нефти остается под контролем профильных ведомств ОАЭ. Он подчеркнул, что речь идет о локальном инциденте, который затронул отдельные прибрежные зоны в трех эмиратах, а не о системном сбое туристической инфраструктуры страны.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ По данным министерства ОАЭ по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды, затронуты пляжи и прибрежные зоны Умм-эль-Кайвайна, пляж Аль-Хамрия в Шардже, а с 24 октября все общественные пляжи Рас-эль-Хаймы закрыты до особого уведомления. Это превентивная мера: власти проводят технические оценки и работы по очистке береговой линии. Аэропорт, отели и ключевые достопримечательности работают в обычном режиме.

Абасов подчеркнул, что для значительной части туристов картина выглядит иначе, чем для тех, кто ориентирован строго на пляж. Бассейны в отелях открыты повсеместно, многие гостиничные комплексы самостоятельно контролируют состояние собственных пляжных участков и оперативно проводят локальную уборку.

"В Дубае и Абу-Даби, где сосредоточена основная доля российского турпотока, прибрежная обстановка остается штатной. Пляжи открыты, инфраструктура функционирует без ограничений. Власти ОАЭ дополнительно разъяснили, что запах нефтепродуктов в прибрежной зоне не представляет опасности для здоровья", – уточнил специалист.

Также он пояснил, что очистка песчаных пляжей от видимого загрязнения там, где это нужно, занимает от нескольких дней до одной-двух недель. Однако подобный исход возможен при условии, что не происходит новых выбросов и объем разлива остается ограниченным.

"Однако между "убрали видимую нефть" и "пляж полностью готов к эксплуатации" есть принципиальная разница. Окончательное открытие возможно только после завершения официальных проверок и подтверждения безопасности среды. Если часть нефтепродуктов проникла глубже в песок либо затронуты чувствительные экосистемы (мангровые заросли, донные отложения), восстановление может затянуться на месяцы", – уточнил он.

Права путешественников

Фото: телеграм-канал Baza

Михаил Абасов подчеркнул, что, если данная ситуация испортила отдых, у туриста должен быть четкий алгоритм действий.





стратегический аналитик, эксперт РСТ Михаил Абасов Если все организовано через туроператора, любые претензии и корректировки условий следует адресовать ему. Согласно статье 14 закона "Об основах туристской деятельности", полный возврат средств возможен, когда в месте отдыха зафиксирована угроза безопасности жизни и здоровья. Важно, чтобы она была подтверждена решениями компетентных органов, например федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ.

На текущий момент таких решений нет: ни российские профильные ведомства, ни власти ОАЭ не выпускали рекомендаций воздержаться от поездок в Рас-эль-Хайму или иные эмираты, заявил он.

"Закрытие общественных пляжей дает путешественнику право просить о замене отеля либо о снижении стоимости тура. Для этого необходимо направить туроператору письменную претензию с описанием проблемы и приложить подтверждающие материалы (фото, уведомления отеля)", – отметил специалист.



По его словам, если компания отказывает в удовлетворении требований, дальнейшие шаги – обращение в Роспотребнадзор или в суд. Туристам, бронировавшим размещение самостоятельно, следует действовать через сервис бронирования или напрямую с отелем. Важно ориентироваться на условия тарифа и политику отмены.

"Массовых отказов от поездок нет, что косвенно говорит о сохранении устойчивости спроса. Для многих туристов ОАЭ – это не только море, но и городская, культурная, шопинг- и развлекательная инфраструктура. В затронутых эмиратах туристам доступны альтернативы. Например, крытые и открытые бассейны отелей, аквапарки, тематические парки, музеи, гастрономические проекты, торговые центры", – подчеркнул эксперт.

Отели с собственными пляжами способны быстрее локализовать проблему и восстановить доступ к береговой линии. В этой связи для пакетных туристов часто прорабатываются варианты переселения или перераспределения услуг, заключил Абасов.