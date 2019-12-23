Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Фото: Москва 24

Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Поезд с президентом России отправился из Керчи в Тамань, передает телеканал Москва 24.

Глава государства принимает участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Перед началом церемонии он решил лично проехать по этому пути, президент следует в кабине машиниста.

В церемонии запуска движения по новому мосту также принимают участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Строительство Крымского моста завершено. Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря в 14:00. С 24 декабря четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.