Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

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Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста и выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор "Тамань", сообщает RT.

"Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации", – заявили в ведомстве.

Автомобильную часть Крымского моста открыли 16 мая прошлого года. Запуск движения поездов по железнодорожной его части запланирован на декабрь текущего года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина равна 19 километрам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал открытие железнодорожного моста через Керченский пролив одним из главных событий в этом году.