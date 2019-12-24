В России отреагировали на претензии ЕС из-за Крымского моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В России отреагировали на претензии Евросоюза по поводу открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее в службе внешних связей ЕС назвали запуск пассажирских поездов по мосту без согласия Киева нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Комментируя претензии ЕС, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что строительство моста является внутренним делом России, так как Крым более пяти лет назад вернулся в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат добавил, что никакие заявления ЕС или протесты Киева не помешают движению транспорта по переправе.

По его словам, все суда, идущие в порты Украины, проходят через российские территориальные воды беспрепятственно и согласно графику.

"Проход из Черного в Азовское море и наоборот через Керченский пролив беспрепятственный, но все должны знать: разрешение на проход узкости дает лишь российская сторона", – отметил Бальбек.

Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, в свою очередь, назвал претензии Евросоюза несостоятельными. Он подчеркнул, что Киев уже давно не имеет никакого отношения к Крыму и его жителям.

Также ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов. По его словам, в Евросоюзе не учитывают существующую реальность.

"В Крыму достаточно часто бывают европейские политики, общественные деятели, журналисты – они наблюдают позитивные изменения, произошедшие в Крыму за последние пять с лишним лет. И, тем не менее, официальная позиция ЕС состоит в непризнании Крыма частью России", ‒ отметил Шаповалов.

Он выразил мнение, что позиция Евросоюза нелогична.

23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Поезд с президентом России отправился из Керчи в Тамань.

В церемонии запуска движения по новому мосту также приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

С 24 декабря четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

8 ноября открылась продажа билетов на пассажирские составы, которые начнут курсировать через Крымский мост. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе – около трех тысяч рублей, а СВ обойдется в 10 тысяч.

Из Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарте можно добраться по цене от трех с половиной тысяч, купе же будет стоить почти четыре. Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.