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Политика

15:55

Путин назвал дату начала регулярных ж/д перевозок товаров через Крымский мост

власть политика экономика транспорт

Фото: ТАСС/Аleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Wire

С 1 июля этого года начнутся регулярные железнодорожные перевозки товаров через Крымский мост, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Президент отметил, что регулярные ж/д перевозки положительно повлияют на снабжение крымского рынка.

"Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения. С 1 июля в регулярном режиме будут осуществлять железнодорожные перевозки товаров", – приводит слова Путина "Интерфакс".

Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту 23 декабря. Он поехал на поезде из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд Москва – Симферополь прибыл в пункт назначения утром 26 декабря. В пути он находился 33 часа.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2019 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему будут проезжать 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.

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